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В июне ресурсы МИЦ «Известия» — самые цитируемые СМИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Не меняя позиции, топ-10 самых цитируемых газет в июне 2022-го возглавила газета «Известия». Такие данные предоставила компания «Медиалогия».

В июне индекс цитируемости издания составил 3035,86. Вторую и третью строчки заняли газеты «Коммерсант» (ИЦ: 2764,62) и «Ведомости» (ИЦ: 728,82).

«Лидер рейтинга — «Известия», — отмечается в сообщении. Самыми цитируемыми темами июня стали сообщения о том, что новый способ оплаты картой «Мир» с помощью формирования QR-кода станет доступен с 25 октября, а также законопроект, который предлагает заменить предупреждениями штрафы за ряд незначительных нарушений ПДД.

Кроме этого, телеканал РЕН ТВ стал лидером среди самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа. Индекс цитируемости за июнь 2022 года составил 353 478. Помимо этого ТВ-канал РЕН ТВ входит в пятерку самых цитируемых ТВ-каналов месяца. В топ материалов вошли: «В Якутии водители спасли медведя, застрявшего в баке из-под топлива» и «5-летний ребенок выпал из окна 12-го этажа и выжил».

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

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