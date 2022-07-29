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Психолог назвала подходящие сказки для дошкольников

Психолог Саломатова: детям до четырех лет нужно читать сказки с простыми словами и незамысловатым сюжетом
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Фото: Global Look Press/Elena Sikorskaya
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Сказки для ребенка необходимо выбирать согласно возрасту и объяснять смысл прочитанного. Об этом в пятницу, 29 июля, заявила психолог, младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Саломатова.

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Так, детям до четырех лет психолог порекомендовала читать сказки с простыми словами и незамысловатым сюжетом, например «Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок». Уже после этого возраста можно читать волшебные сказки, где появляются добрые и злые герои.

«Например, «Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят». Эти сказки имеют простой сюжет, но злые персонажи описаны максимально просто. После прочтения сказки важно коротко обсудить содержание, рассказав ребенку, например, почему злой волк попал в дом к козлятам», — рассказала Саломатова «Газете.Ru».

Уже ближе к возрасту шести лет ребенку можно читать сказки с более сложным сюжетом, например «Конек-Горбунок», «Золушка», «Мальчик-с-пальчик». Однако следует избегать «кровавых» подробностей оригинальных версий сказок.

«Обязательно стоит обсудить содержание сказки. Например, заострить внимание не на том, как Иванушку-дурачка царь хотел посадить на кол, а на том, что герой получил вознаграждение, так как был смелым и инициативным в отличие от братьев», — пояснила психолог.

Сказки с более разветвленным сюжетом, например «Снежная королева», «Русалочка», следует оставить для начальной школы.

27 июля семейный психолог, эксперт телеканала «Мульт» Елена Кадирова заявила, что детям не следует показывать мультфильмы, если они содержат сцены насилия или герои анимационной ленты проявляют неуважение к другим персонажам. По ее словам, если персонаж совершает насилие по отношению к другим героям, ребенок может повторять аналогичные действия в детском саду, на игровой площадке и дома.

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