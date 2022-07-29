Защитники прав заемщиков выступили против создания единого оператора наружной рекламы

Фонд «За права заемщиков» выступил против законопроекта о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. Об этом говорится в открытом письме организации, направленном председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В фонде обратили внимание на то, что законопроект был принят в первом чтении «в очень сжатые сроки» — через неделю с момента внесения в Госдуму. В результате, считают авторы письма, не удалось провести качественную экспертизу документа и обсудить его с заинтересованными сторонами и участниками рынка.

Представители фонда заметили, что, согласно тексту законопроекта, его реализация не предполагает бюджетных затрат. Однако, по данным участников рынка, в обеспечение информационной безопасности инфраструктуры сервисов объявлений ежегодно вкладывается не менее 10 млрд рублей. «Кроме того, следует учитывать, что потребуются не только финансовые вложения, но и временные, и во время переходного периода пользователи фактически останутся без должной защиты, и в процессе донастройки системы (которая может происходить несколько лет) это приведет к массовым фактам мошенничества», — предупредили в фонде.

Там также указали на то, что «схема финансовых взаимоотношений "оператора" с участниками рынка (стоимость его услуг) законопроектом не определена». Эксперты опасаются, что рынок будет монополизирован, стоимость услуг для пользователей вырастет и значительное число сервисов объявлений (в том числе Авито, Юла, ДомКлик, Циан, Авто.ру и т. д.), прекратят свою деятельность, что повлечет потерю работы для 150 тыс. человек.

При этом, отмечается в открытом письме, существующие сервисы объявлений применяют различные меры для защиты пользователей от мошенничества. Речь идет, в частности, о внутренних мессенджерах с внедренными алгоритмами машинного обучения; о многоступенчатых системах модерации; о двухфакторной аутентификации и авторизации через портал «Госуслуги»; о механизме «безопасной сделки» при оформлении доставки.

В фонде напомнили, что крупнейшие участники рынка в октябре 2021 года подписали «Меморандум о борьбе с недостоверной информацией в интернете и создании безопасной информационной среды». В то же время, указывается в обращении к Володину, остается неизвестным, какие методы защиты от мошенничества будет использовать единый оператор — эта тема не обсуждалась во время рассмотрения законопроекта в Госдуме.

«Законопроект в текущей редакции подразумевает фактическое закрытие всех существующих классифайдов, что негативно скажется на пользовательском опыте миллионов граждан, способствует развитию преступности, кибермошенничества», — заявили в фонде, призвав либо смягчить положения документа, либо полностью исключить из него классифайды.

Авторы обращения считают необходимым провести широкое обсуждение законопроекта с участием заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти, участников рынка и организаций по защите прав потребителей. Сделать это, по мнению представителей фонда, нужно до рассмотрения документа во втором чтении; его форсированное принятие в ближайшие месяц-два может повлечь за собой «системные негативные последствия» для большого числа россиян.

Фонд «За права заемщиков» занимается защитой прав и интересов граждан-потребителей финансовых услуг, а также контролирует соблюдение законодательства организациями, которые действуют на финансовом рынке.

15 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий создание структуры, под управление которой перейдут цифровые рекламные щиты и классифайды — сайты с объявлениями в интернете. Автор инициативы — зампредседателя комитета по экономической политике ГД Артем Кирьянов — считает данный сектор уязвимым в плане информационной безопасности и опасается, что этим могут воспользоваться недружественные страны. Однако игроки рынка наружной рекламы, а также представители индустрии классифайда выступили против законопроекта, предупредив о многочисленных рисках в случае его принятия. В Федеральной антимонопольной службе также раскритиковали документ.