Строительство полилингвального комплекса «Адымнар» завершили в Нижнекамске

В городе Нижнекамск (Татарстан) завершилось строительство полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знанию и согласию». Сейчас инспекторы республиканского Госстройнадзора проверяют готовность здания, сообщает пресс-служба ведомства.

Средняя общеобразовательная школа рассчитана на 1224 ученика. Площадь трехэтажного здания вместе с подземной частью составляет 24,62 тыс. кв. м, пишет InKazan.ru.

На строительство школы направили 2,3 млрд рублей. Застройщиком выступило главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, а генподрядчиком — ООО «Грань».

Возведение объекта началось в июле 2021 года. На сегодняшний день все работы завершены.

Как уточняет ИА «Татар-информ», полилингвальные комплексы станут современной моделью школы, где обучение проводится на русском, татарском и английском языках. В эти дни итоговую проверку также проходит еще одна подобная школа — в Альметьевске.