Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поддержал идею выдачи сертификатов на жилье жителям Донбасса
Мир
Мэр Нью-Йорка Адамс заявил о начале финансового кризиса в США
Мир
Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS найдены в СИЗО в Еленовке
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
США полностью отозвали запрос об экстрадиции Винника во Францию
Мир
Посол в Токио назвал бессмысленными протесты Японии об учениях ВС РФ в зоне Курил
Политика
В ГД объяснили отказ Аргентины, Бразилии и Мексики от позиции Запада по Украине
Мир
Северная Македония передала Украине предназначенные для утилизации танки
Мир
ВСУ при отступлении забросали Новолуганское в ДНР минами «Лепесток»
Мир
В МВД Украины раскрыли факты торговли людьми в стране
Мир
Росгвардия задержала в ЛНР пособника ВСУ и нашла 100 кг взрывоопасных веществ

В Австрии найдена мертвой получавшая угрозы от противников вакцинации врач

В Австрии найдена мертвой врач, получавшая угрозы от противников вакцинации от COVID-19
0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Georges Schneider
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач из федеральной земли Верхняя Австрия была найдена мертвой после нескольких месяцев угроз со стороны противников вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил 29 июля телеканал ORF.

Уколоться не забыться: в контроле над COVID-19 поможет память клеток
В России прошел клинические испытания простой тест, который определит необходимость ревакцинации

Прокуратура подтвердила смерть медицинского работника. Следствие предполагает, что женщина могла совершить самоубийство.

Известно, что медику поступали угрозы с самого начала пандемии, когда врач часто появлялась на публике. Полиция была задействована в расследовании данных инцидентов с привлечением специалистов по киберпреступности. В конце июня доктор закрыла свой кабинет и объявила, что больше не будет возобновлять практику, а также наняла частную службу безопасности.

С 16 мая Австрия после улучшения эпидситуации по коронавирусу сняла все ограничения для въезда иностранных туристов. Однако ношение масок остается обязательным в лечебных учреждениях, супермаркетах и общественном транспорте.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022