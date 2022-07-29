В Австрии найдена мертвой получавшая угрозы от противников вакцинации врач

Врач из федеральной земли Верхняя Австрия была найдена мертвой после нескольких месяцев угроз со стороны противников вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил 29 июля телеканал ORF.

Прокуратура подтвердила смерть медицинского работника. Следствие предполагает, что женщина могла совершить самоубийство.

Известно, что медику поступали угрозы с самого начала пандемии, когда врач часто появлялась на публике. Полиция была задействована в расследовании данных инцидентов с привлечением специалистов по киберпреступности. В конце июня доктор закрыла свой кабинет и объявила, что больше не будет возобновлять практику, а также наняла частную службу безопасности.

С 16 мая Австрия после улучшения эпидситуации по коронавирусу сняла все ограничения для въезда иностранных туристов. Однако ношение масок остается обязательным в лечебных учреждениях, супермаркетах и общественном транспорте.