В Липецке суд арестовал диверсантов «Правого сектора» за подготовку теракта на автостанции
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- В Липецке суд арестовал диверсантов «Правого сектора» за подготовку теракта на автостанции
Советский райсуд Липецка арестовал троих граждан Украины, готовивших теракт на автостанции города, на два месяца. Об этом 29 июля заявили в пресс-службе управления судебного департамента Липецкой области.
В отношении 33-летнего мужчины и двух женщин 44 и 36 лет возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, участии в экстремистской деятельности и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Ранее в этот день сообщалось, что в Липецке предотвращен теракт, который готовили боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».
Как следует из обнародованного ФСБ видео, подозреваемые планировали устроить взрыв на автостанции. По словам задержанного, с помощью самодельного взрывного устройства по указанию руководства «Правого сектора» он должен был совершить теракты на автостанции «Сокол» в Липецке.
Кроме того, установлено, что арестованные оставляли пакеты и сумки на вокзалах, остановках и в других общественных местах, чтобы проверить реакцию силовиков.
Отмечается, что подозреваемые проходили подготовку у иностранных инструкторов по проведению диверсий и разведки в учебном центре вооруженных сил Украины (ВСУ) «Десна».
В тайнике задержанных сотрудники ФСБ обнаружили компоненты бомбы.
Также намерения подозреваемых подтвердила переписка с другими членами «Правого сектора».