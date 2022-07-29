Северная Македония начала передачу Украине купленных у нее же танков Т-72

Власти Северной Македонии, чтобы не тратить средства на утилизацию, передали Украине на безвозмездной основе танки советских времен Т-72, которые подлежат плановому уничтожению. Об этом 29 июля заявили в Министерстве обороны страны.

«Речь идет о третьем поколении танков, которые с развитием технологий через несколько лет были бы неконкурентоспособны и несовместимы с требованиями и со снабжением на западной платформе. Мы должны были бы расходовать ресурсы на их уничтожение, что является нецелесообразным», — цитирует заявление своего военного ведомства портал «360 степени».

Уточняется, что танковый батальон войск Северной Македонии после передачи Т-72 на Украину будет расформирован. После чего, по соглашению с США, на следующей неделе в порт Салоников прибудут вместо старой техники первые шесть новых бронеавтомобилей JLTV.

По данным сербских СМИ, на вооружении страны находился 31 советский танк, который был передан ей Россией в 2000 году в рамках помощи в борьбе с албанскими сепаратистами.

18 июля бывший офицер разведывательного управления минобороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News написала, что нет такого количества денег и оружия, которое поможет Украине победить Россию, потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской.

7 июля военный эксперт Виктор Литовкин заявил «Известиям», что страны коллективного Запада знают, что поставляемое Украине оружие оказывается на черном рынке. Кроме того, эти страны поставляют устаревшее оружие со своих складов, использование которого уже не входит в их планы. А также они поставляют вооружение без важнейших современных компонентов, из-за того что боятся, что оно попадет в руки России, которая узнает какие-то их секреты и тайны.

29 июня также сообщалось, что Норвегия направит Украине три бывшие в употреблении реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS. В правительстве подчеркнули, что передача РСЗО не нанесет ущерба обороноспособности страны.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине феврали из-за ударов украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».