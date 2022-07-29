Самолет рейса Грозный – Москва вернулся в аэропорт Грозного

Самолет рейса Грозный – Москва, подавший сигнал тревоги во время полета, вернулся в аэропорт вылета, сообщили 29 июля «Известиям» в аэропорту чеченской столицы.

Пассажирский Boeing совершил посадку в 16:13 (совпадает с мск).

Воздушное судно вылетело из Грозного ранее в этот день примерно в 15:00 мск. Пролетая над Каспийским морем самолет подал сигнал тревоги, после чего снизился до высоты 3 тыс. м.

Как объяснили в авиакомпании Utair, сработала индикация давления в салоне, в связи с чем командир принял решение вернуться. Отмечалось, что с пассажирами и экипажем всё в порядке.

27 июня летящий из Мурманска в Москву Airbus A320 подал сигнал тревоги. При этом воздушное судно продолжило следовать в столицу, не меняя курса, и благополучно приземлилось в аэропорту Шереметьево.