Обновление улицы Детской в Южно-Сахалинске завершат к осени

В Южно-Сахалинске до конца лета планируется завершить обновление улицы Детской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы ведутся на участке от улицы Комсомольской до северного въезда в городской парк. Его протяженность составляет 613 м, а площадь проезжей части и тротуаров – 6,3 тыс. и 2,4 тыс. кв. м соответственно.

В перечень работ входит замена асфальтобетонного покрытия, тротуаров, а также озеленение, пишет ИА SakhalinMedia.

По словам замруководителя управления должного хозяйства и благоустройства Виктора Паршина, обновление улицы Детской входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить ремонт планируется до конца лета 2022 года.