Политолог Федута признал вину в заговоре с целью захвата власти в Белоруссии

Белорусский политолог Александр Федута признал вину в заговоре с целью захвата государственной власти в стране. Слушание по уголовному делу проходит 29 июля в Минском областном суде.

«Вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем я признаю», — цитирует Федуту агентство БелТА.

Сообщается, что сначала уголовное дело слушалось в закрытом режиме, затем его продолжили в открытом. По делу о захвате власти в Белоруссии, помимо политолога, в качестве обвиняемых привлечены еще четверо человек — Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.

17 апреля 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Обвинения были предъявлены четырем фигурантам. Двое были задержаны сотрудниками ФСБ в Москве. Речь идет об имеющем гражданство США и Белоруссии Юрие Зенковиче и политологе Александре Федуте.

По словам Лукашенко, юрист Юрий Зенкович давно был связан со спецслужбами США и американское гражданство ему предоставили для защиты.

В конце апреля обвиняемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушения на президента республики признались в организации преступления и рассказали подробности своего плана. По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями.