В России банки выдают кредиты на подержанные машины чаще, чем на новые

В РФ кредиты на автомобили с пробегом банки выдают в три раза чаще, чем на новые машины. Об этом 29 июля сообщило агентство «Автостат».

В июне в России было выдано более 20 тыс. кредитов на приобретение автомобилей с пробегом. В рублевом выражении выдача автокредитов увеличилась на 31%, тогда как в марте падение составляло 43%.

Аналитики агентства считают, что это связано со снижением ключевой ставки ЦБ. Так, в марте ставка поднялась до 20%, а в июне она составила 8%.

18 июля сообщалось, что во II квартале текущего года средние цены на подержанные грузовики выросли на 29,3% по сравнению с I кварталом. По данным «НАПИ Инфо» средняя цена на подержанный грузовой автомобиль во II квартале составила 3,6 млн рублей.