В Москве водитель спас котенка из-под колес фуры
Водитель грузовика спас из-под колес фуры на МКАДе в Москве котенка. Информация об этом появились в пятницу, 29 июля, в столичных Telegram-каналах.
Котенок смог пересечь две полосы московского кольца и чуть не попал под колеса автомобиля. Однако водитель грузовика вовремя заметил животное.
«Мужчина подобрал малютку и оставил себе», — добавляет «Мослента».
26 июля стало известно о спасении прохожими котенка в Санкт-Петербурге. Животное упало в Неву на Университетской набережной.