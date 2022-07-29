В Москве водитель спас котенка из-под колес фуры

Водитель грузовика спас из-под колес фуры на МКАДе в Москве котенка. Информация об этом появились в пятницу, 29 июля, в столичных Telegram-каналах.

Котенок смог пересечь две полосы московского кольца и чуть не попал под колеса автомобиля. Однако водитель грузовика вовремя заметил животное.

«Мужчина подобрал малютку и оставил себе», — добавляет «Мослента».

26 июля стало известно о спасении прохожими котенка в Санкт-Петербурге. Животное упало в Неву на Университетской набережной.