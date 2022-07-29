Аварийное здание школы на проспекте Свободный отремонтируют в Красноярске

В Красноярске планируют отремонтировать аварийное здание школы № 21, расположенное на проспекте Свободный. Аукцион по поиску подрядчика объявила городская администрация, сообщает 29 июля ИА KrasnoyarskMedia.

Ремонтной организации предстоит устранить аварийные элементы здания и кровли, заменить инженерные системы, обустроить дополнительные эвакуационные выходы, модернизировать систему пожаротушения. Также в школе необходимо организовать доступную среду для людей с ограниченными возможностями и установить систему видеонаблюдения.

Завершить работы планируется к осени 2023 года. Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 182,88 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

Школу № 21 по проспекту Свободный, 61 возвели в 1957 году. В 2018-м ее закрыли в связи с аварийностью. После реконструкции она сможет принять 500 учеников.