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В ГД объяснили отказ Аргентины, Бразилии и Мексики от позиции Запада по Украине

Депутат Белик назвал причины отказа стран Латинской Америки от позиции Запада по ситуации на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Отказ Аргентины, Бразилии и Мексики от позиции коллективного Запада по ситуации на Украине — это демонстрация своего «нет» противостоянию с Россией и готовности идти против воли США. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Отказ достаточно весомых игроков на международной арене следовать курсу коллективного Запада говорит о том, что попытки Запада вычеркнуть Россию из мировой повестки и подвергнуть ее изоляции не увенчались успехом. Напомню, что Бразилия является членов БРИКС, а Аргентина стремится вступить туда, так что понимание этими странами важности наращивания экономических связей с Россией достаточно ощутимо», — отметил он.

Как подчеркнул парламентарий, Аргентина, Бразилия и Мексика оказались достаточно самостоятельными и независимыми в своей позиции. По мнению Белика, это станет для США сигналом, чтобы задуматься, что навязанную ими политику готовы поддерживать далеко не все государства, а также что влияние Запада ослабевает.

«Такая единодушная позиция Аргентины, Мексики и Бразилии в вопросе конфликта на Украине — это демонстрация своего «нет» противостоянию с Россией и готовности пойти против воли США», — заключил депутат.

По итогам прошедшей накануне 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA) Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединяться к позиции стран Запада по осуждению ситуации вокруг Украины.

23 июля издание Junge Welt рассказало о том, что антироссийские санкции Запада подорвали доверие к нему со стороны латиноамериканских стран. Констатируется, что с начала специальной военной операции по защите Донбасса главы южноамериканских стран начали акцентировать внимание на своем нейтралитете по отношению к сложившейся ситуации или принялись за критику конфронтации с РФ. Помимо этого, зафиксировано расширение торговых связей Москвы с Буэнос-Айресом и Бразилиа.

17 июня министр финансов и госкредита Республики Никарагуа Иван Адольфо Акоста Монтальван заявил, что хоть страны Латинской Америки исторически были тесно связаны с США, это не принесло им экономического процветания.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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