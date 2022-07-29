Живущая в квартире над сгоревшим хостелом девушка рассказала о ссорах с его владельцем

Ольга Мишуровская, проживающая в квартире над сгоревшим хостелом на юге Москвы, рассказала 29 июля «Известиям», что не раз обращалась в разные ведомства, в том числе в пожарную инспекцию, с жалобами на эконом-отель.

«У нас много разных всяких ответов есть. Владельцы хостела говорят, что у них всё законно, что они выиграли тендер», — рассказала Ольга.

Девушка отметила, что жители дома жаловались в разные инстанции на то, что владельцы хостела врезались в стояки холодного и горячего водоснабжения. После этого начались проблемы. Сами владельцы хостела стали жаловаться на живущих выше владельцев квартир, что они якобы их затапливают.

«Приходили сначала к девушке, у которой кондиционер сгорел, говорили, что у нее якобы что-то там течет им в хостел. А ведь когда его не было, ничего не текло. А как только к нам врезались в трубы, сразу всё протекло. Потом ко мне через две-три недели постучались, тоже говорили, что всё течет. Я им ответила, что не надо было врезаться к нам и всё было бы нормально. Они ведь здесь сделали себе душевые кабины, плиты, они готовили. А мы платили за это», — рассказала собеседница «Известий».

Мишуровская отметила, что не раз ругалась с владельцем хостела. Вскоре ее и вовсе перестали пускать на порог эконом-отеля.

«Когда он понял, что я пришла к нему ругаться, меня перестали пускать, он говорил, чтобы меня отсюда убрали, хамил», — отметила женщина.

Жалобы со стороны жителей многоквартирного дома поступали и на то, что с появлением хостела в жилом здании были перекрыты практически все пожарные выходы.

«Если заходить с центрального входа, с хостела, то у нас пожарный выход, если спускаться от нас с балкона, забит гвоздями. Я прям по нему стучала ногами и записывала на видео, которое потом отправляла пожарным, потому что у нас все выходы со всех сторон закрыты. То есть у нас всего один подъезд, 16 этажей, спускаться, если вдруг что, будет проблематично. Вот сейчас разгородили еще один вход — там всё было в блоках и бордюрах. Ну вот результат, что и случилось», — отметила девушка.

По ее словам, только после этого владельцам организации пришлось сделать один пожарный выход — прямо под ее окнами.

С появлением хостела был нарушен и покой жителей дома. Мишуровская рассказала, что среди постояльцев часто были драки, а много лет назад там даже был небольшой пожар.

Возгорание в хостеле началось ночью 29 июля на улице Алма-Атинской. Погибли восемь человек. Как рассказали в экстренных службах, причиной смерти людей стало отравление угарным газом. Еще восемь человек были госпитализированы.

В МЧС рассказали ранее в пятницу, что пожарная сигнализация в хостеле была установлена, но не сработала. Последняя проверка эконом-отеля на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в июне этого года. Было выявлено семь нарушений, в том числе в отношении эвакуационного выхода. До этого специалисты пожарных служб также выявляли нарушения еще в 2019 году.

По информации «Известий», у владельца этого хостела есть еще один с рядом нарушений. Он зарегистрирован под названием «Каприз» в Москве по улице Молодцова, д 12.

Столичное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).