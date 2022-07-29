Путин поддержал идею выдачи сертификатов на жилье жителям ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина выдавать жилищные сертификаты потерявшим жилье жителям республик Донбасса. Глава государства встретился с заместителем председателя правительства РФ в пятницу, 29 июля.

«Мы предлагаем и просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жилье на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в любом населенном пункте», — обратился к российскому лидеру Хуснуллин.

В ответ Путин подчеркнул, что это должно касаться также и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Кроме того, вице-премьер рассказал о планах по восстановлению Мариуполя.

«Мы сейчас составляем график за три года всего того, что мы отремонтируем. Мы уже на 85% закончили обследование всего жилого фонда — раз, и всё, что можем восстановить, всё восстановим. Всё, что не можем восстановить, будем строить», — уточнил он, добавив, что будет расписано по годам, в каком квартале будут построены объекты.

Хуснуллин в беседе с «Известиями» 26 июля рассказал, что на территории восстанавливаемых республик ЛНР и ДНР работают более 10 тыс. строителей и около 1,6 тыс. единиц техники.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин отметил 16 июня, что основной упор при восстановлении Донбасса будет сделан на социальную инфраструктуру, капитальный ремонт жилья, подготовку к зимнему периоду и обеспечение нормальной жизни людей.

Жилые дома и объекты инфраструктуры в ряде населенных пунктов ЛНР и ДНР были разрушены в ходе боевых действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

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