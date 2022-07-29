Израильская REE Automotive показала полноприводный электрофургон

Израильская компания REE Automotive совместно с инжиниринговой фирмой EAVX при поддержке компании-производителя фургонов Morgan Olson создали электрофургон. Об этом сообщила фирма-производитель на своем сайте.

Платформа REE, которая названа Proxima, состоит из четырех силовых модулей: электромотора, рулевого механизма, тормозной системы и подвески на двойных поперечных рычагах.

Конструктивно фургон получился полноприводным и полноуправляемым. Габаритная длина Proxima — 8,7 м, ширина — 2,4 м, высота — 2,9 м. У машины пол сделан очень низко, вдобавок в него вмонтирована тяговая батарея емкостью 120 кВт·ч.

Каждый из четырех электромоторов выдает максимальные 100 кВт. Максимальная скорость движения 120 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет 200 км. Грузоподъемность электрофургона — 3630 кг, полная масса машины 8,900 кг.

В машину входит до 28,3 куб. м груза. Пока Proxima существует в виде ходового прототипа. Когда начнутся производство и продажи фургона — неизвестно.

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