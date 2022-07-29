Арендное жилье для бюджетников сдадут на Курилах в сентябре

В селе Китовое Курильского района Сахалинской области в сентябре 2022 года планируют сдать два новых арендных дома для бюджетников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дома на 18 и 24 квартиры возводят на улице Пограничной. По данным на 29 июля, подрядчик уже завершил почти все строительно-монтажные работы. Сейчас ведется отделка помещений и монтаж инженерных систем, также продолжается благоустройство прилегающей территории.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, квартиры в обоих домах будут сданы «под ключ». Помещения отремонтируют, установят сантехнику и электроприборы.

Жилье предназначено для работников бюджетной сферы, рыбной отрасли и муниципальных предприятий. Через два года проживания у людей появится право на приобретение квартир в собственность, в том числе с использованием льготной ипотеки.

25 июля сообщалось, что строительство первого арендного жилья для бюджетников планируют начать в Иркутске. Предполагается, что до конца декабря 2022 года застройщик завершит разработку проектной документации и в том же месяце выйдет на участок для начала работ.