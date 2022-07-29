В Липецке ФСБ задержала диверсантов «Правого сектора» за подготовку теракта на автостанции

В Липецке предотвращен теракт, который готовили боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом 29 июля заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, в селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны трое граждан Украины: ранее судимый за педофилию мужчина и две женщины. Отмечается, что все они входили в состав диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), созданной «Правым сектором» под патронажем Службы безопасности Украины (СБУ).

Из опубликованного ФСБ видео допроса следует, что диверсанты планировали устроить взрыв на автостанции. Как уточнил задержанный, по указанию руководства «Правого сектора» он должен был совершить теракты на автостанции «Сокол» в Липецке с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

Установлено, что граждане Украины оставляли пакеты и сумки на остановках, вокзалах и в других общественных местах, чтобы проверить бдительность силовиков.

Они прошли подготовку у иностранных инструкторов по проведению диверсий и разведки в учебном центре вооруженных сил Украины (ВСУ) «Десна».

В тайнике задержанных сотрудники ФСБ обнаружили компоненты бомбы. Также намерения задержанных подтвердила переписка с другими членами «Правого сектора».

Уголовные дела открыты по статьям о «Приготовлении к теракту», «Участии в экстремистской деятельности» и «Незаконном хранении взрывчатых веществ».

Ранее, 7 мая, сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве членов радикальной неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства» (М.К.У.), планировавших теракт и массовые убийства в столице в преддверии Дня Победы. По данным силовых структур, лидер формирования Егор Краснов (заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц) курируется спецслужбами Украины и работает на вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, распространение неонацистской идеологии и дестабилизацию работы органов власти России посредством терактов и резонансных преступлений.