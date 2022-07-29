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В Липецке ФСБ задержала диверсантов «Правого сектора» за подготовку теракта на автостанции

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В Липецке предотвращен теракт, который готовили боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом 29 июля заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, в селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны трое граждан Украины: ранее судимый за педофилию мужчина и две женщины. Отмечается, что все они входили в состав диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), созданной «Правым сектором» под патронажем Службы безопасности Украины (СБУ).

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Из опубликованного ФСБ видео допроса следует, что диверсанты планировали устроить взрыв на автостанции. Как уточнил задержанный, по указанию руководства «Правого сектора» он должен был совершить теракты на автостанции «Сокол» в Липецке с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

Установлено, что граждане Украины оставляли пакеты и сумки на остановках, вокзалах и в других общественных местах, чтобы проверить бдительность силовиков.

Они прошли подготовку у иностранных инструкторов по проведению диверсий и разведки в учебном центре вооруженных сил Украины (ВСУ) «Десна».

В тайнике задержанных сотрудники ФСБ обнаружили компоненты бомбы. Также намерения задержанных подтвердила переписка с другими членами «Правого сектора».

Уголовные дела открыты по статьям о «Приготовлении к теракту», «Участии в экстремистской деятельности» и «Незаконном хранении взрывчатых веществ».

Ранее, 7 мая, сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве членов радикальной неонацистской группировки «Маньяки: культ убийства» (М.К.У.), планировавших теракт и массовые убийства в столице в преддверии Дня Победы. По данным силовых структур, лидер формирования Егор Краснов (заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц) курируется спецслужбами Украины и работает на вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, распространение неонацистской идеологии и дестабилизацию работы органов власти России посредством терактов и резонансных преступлений.

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