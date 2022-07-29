Подавший сигнал тревоги рейс Грозный – Москва сел в аэропорту вылета

Пассажирский Boeing, подавший сигнал тревоги во время выполнения рейса Грозный — Москва, совершил посадку в аэропорту вылета. Об этом «Известиям» сообщили 29 июля в аэропорту чеченской столицы.

Воздушное судно совершило благополучную посадку в 16:13 (совпадает с мск).

Самолет вылетел из столицы Чечни примерно в 15:00 мск. Как позднее сообщили в авиакомпании «ЮТэйр», на борту сработала индикация давления в салоне, из-за чего командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. м и вернутся в аэропорт вылета. С пассажирами и экипажем всё в порядке.