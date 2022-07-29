В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы в результате обстрела Донецка

Жительница Донецка погибла в результате обстрела города. Об этом штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил 29 июля в Telegram.

«Мирная жительница, получившая ранение во время обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка, скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

По информации штаба, вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций в Первомайском атаковали жилые кварталы района города утром в этот день. Они выпустили снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-27 «Ураган». Были повреждены жилые дома и частные автомобили по ул. Артема. Кроме того, ранения получили пять человек.

Накануне стало известно, что из-за очередного обстрела Киевского района Донецка погиб мирный житель. Также подверглись обстрелу со стороны украинских военных Куйбышевский и Кировский районы.

В тот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по поселку Гольмовский в пригороде Горловки. Глава Горловки Иван Приходько рассказал, что пострадали несколько человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».