Движение по улице Никольской частично ограничили под Псковом

В деревне Родина Псковского района частично ограничили движение по улице Никольской. Об этом сообщил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

Дорогу перекрыли с 29 июля до 12 августа. Ограничения затронули участок от улицы Владимирской, 1, до улицы Никольской, 2, пишет Псковское агентство информации.

Меры приняты для ремонта дорожного полотна. Подрядчик должен снять старое покрытие, уложить выравнивающий и верхний слои, а также отрегулировать колодцы.

28 июля сообщалось, что под Псковом обновят покрытие участка автомобильной дороги А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонией. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило госконтракт на устройство слоев износа с 4-го по 15-й км трассы.