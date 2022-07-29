Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поддержал идею выдачи сертификатов на жилье жителям Донбасса
Мир
Во Франции назвали беспрецедентной энергетическую ситуацию в стране
Мир
Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS найдены в СИЗО в Еленовке
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
США полностью отозвали запрос об экстрадиции Винника во Францию
Мир
Посол в Токио назвал бессмысленными протесты Японии об учениях ВС РФ в зоне Курил
Политика
В ГД объяснили отказ Аргентины, Бразилии и Мексики от позиции Запада по Украине
Мир
Северная Македония передала Украине предназначенные для утилизации танки
Мир
ВСУ при отступлении забросали Новолуганское в ДНР минами «Лепесток»
Мир
Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом
Мир
Росгвардия задержала в ЛНР пособника ВСУ и нашла 100 кг взрывоопасных веществ

Движение по улице Никольской частично ограничили под Псковом

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В деревне Родина Псковского района частично ограничили движение по улице Никольской. Об этом сообщил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

Дорогу перекрыли с 29 июля до 12 августа. Ограничения затронули участок от улицы Владимирской, 1, до улицы Никольской, 2, пишет Псковское агентство информации.

Меры приняты для ремонта дорожного полотна. Подрядчик должен снять старое покрытие, уложить выравнивающий и верхний слои, а также отрегулировать колодцы.

28 июля сообщалось, что под Псковом обновят покрытие участка автомобильной дороги А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонией. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило госконтракт на устройство слоев износа с 4-го по 15-й км трассы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022