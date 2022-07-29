«Юридический бизнес-форум: лидеры и новая реальность» состоится 30 августа 2022 года
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- «Юридический бизнес-форум: лидеры и новая реальность» состоится 30 августа 2022 года
Лидеры юридического рынка откроют деловой сезон в Москве в «Цифровом деловом пространстве» на масштабном форуме о новых вызовах и стратегиях.
Мероприятие станет профессиональной площадкой для развития диалога и деловых связей между представителями юридических фирм, юридических департаментов корпораций, СМИ, рейтингов, операторов рынка, IT-компаний. Программа будет полезна представителям юридического консалтинга: партнёрам, адвокатам, юристам, менеджерам и директорам по Маркетингу, PR, BD, HR, а также частнопрактикующим юристам, главам юридических департаментов, представителям СМИ, представителям отраслевых рейтингов, LegalTech-компаний.
Форум затронет ключевые темы развития юридического консалтинга в эпоху турбулентности. На нём будут продемонстрированы результаты различных групп исследований, которые всесторонне представят состояние юридического рынка и, в частности, то, как сегодня бизнес выбирает консультанта, какие вызовы стоят перед внутрифирменными и внешними партнерствами, с какими препятствиями сталкивается менеджмент и персонал фирмы.
Работа Форума пройдет в рамках трёх тематических потоков и включает в себя 16 актуальных сессий.
В фокусе обсуждения:
- Стратегия и тактика юридической фирмы в эпоху перемен;
- Взаимоотношения с клиентами;
- M&A юридических фирм, стратегические альянсы, партнерские переходы, ренейминг и ребрендинг;
- Лидерство и личный бренд;
- Участие в юридических рейтингах и рэнкингах;
- Антикризисные коммуникации;
- Legaltech и IT-решения для юридического бизнеса;
- Legal PR, сопровождение крупных споров;
- STP (Segmentation - Targeting - Positioning)-маркетинг;
- Ключевые метрики успеха;
- Knowledge management;
- ESG для консультанта;
- Legal Design.
Мероприятие проводится при интеллектуальной поддержке Комитета по коммуникациям юридического рынка Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Начиная с момента своего основания Комитет успешно развивает организационное и отраслевое видение участников юридического рынка, способствует их устойчивости в турбулентный период времени, организовывая круглые столы по самым актуальным проблемам отрасли юридического консалтинга. Члены Комитета являются ведущими спикерами большинства юридических форумов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Воронежа, Тюмени, Новосибирска, Южно-Сахалинска, а последние два года Комитет готовит сессии по стратегическому маркетинг-менеджменту и брендбилдингу юридических фирм для ведущих организаторов конференций.