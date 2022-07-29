«Юридический бизнес-форум: лидеры и новая реальность» состоится 30 августа 2022 года

Лидеры юридического рынка откроют деловой сезон в Москве в «Цифровом деловом пространстве» на масштабном форуме о новых вызовах и стратегиях.

Мероприятие станет профессиональной площадкой для развития диалога и деловых связей между представителями юридических фирм, юридических департаментов корпораций, СМИ, рейтингов, операторов рынка, IT-компаний. Программа будет полезна представителям юридического консалтинга: партнёрам, адвокатам, юристам, менеджерам и директорам по Маркетингу, PR, BD, HR, а также частнопрактикующим юристам, главам юридических департаментов, представителям СМИ, представителям отраслевых рейтингов, LegalTech-компаний.

Форум затронет ключевые темы развития юридического консалтинга в эпоху турбулентности. На нём будут продемонстрированы результаты различных групп исследований, которые всесторонне представят состояние юридического рынка и, в частности, то, как сегодня бизнес выбирает консультанта, какие вызовы стоят перед внутрифирменными и внешними партнерствами, с какими препятствиями сталкивается менеджмент и персонал фирмы.

Работа Форума пройдет в рамках трёх тематических потоков и включает в себя 16 актуальных сессий.

В фокусе обсуждения:

Стратегия и тактика юридической фирмы в эпоху перемен;

Взаимоотношения с клиентами;

M&A юридических фирм, стратегические альянсы, партнерские переходы, ренейминг и ребрендинг;

Лидерство и личный бренд;

Участие в юридических рейтингах и рэнкингах;

Антикризисные коммуникации;

Legaltech и IT-решения для юридического бизнеса;

Legal PR, сопровождение крупных споров;

STP (Segmentation - Targeting - Positioning)-маркетинг;

Ключевые метрики успеха;

Knowledge management;

ESG для консультанта;

Legal Design.

Мероприятие проводится при интеллектуальной поддержке Комитета по коммуникациям юридического рынка Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Начиная с момента своего основания Комитет успешно развивает организационное и отраслевое видение участников юридического рынка, способствует их устойчивости в турбулентный период времени, организовывая круглые столы по самым актуальным проблемам отрасли юридического консалтинга. Члены Комитета являются ведущими спикерами большинства юридических форумов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Воронежа, Тюмени, Новосибирска, Южно-Сахалинска, а последние два года Комитет готовит сессии по стратегическому маркетинг-менеджменту и брендбилдингу юридических фирм для ведущих организаторов конференций.