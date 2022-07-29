Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поддержал идею выдачи сертификатов на жилье жителям Донбасса
Мир
Во Франции назвали беспрецедентной энергетическую ситуацию в стране
Мир
Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS найдены в СИЗО в Еленовке
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
США полностью отозвали запрос об экстрадиции Винника во Францию
Мир
Посол в Токио назвал бессмысленными протесты Японии об учениях ВС РФ в зоне Курил
Политика
В ГД объяснили отказ Аргентины, Бразилии и Мексики от позиции Запада по Украине
Мир
Северная Македония передала Украине предназначенные для утилизации танки
Мир
ВСУ при отступлении забросали Новолуганское в ДНР минами «Лепесток»
Мир
Вооруженные силы Швеции столкнулись с кадровым кризисом
Мир
Росгвардия задержала в ЛНР пособника ВСУ и нашла 100 кг взрывоопасных веществ

«Юридический бизнес-форум: лидеры и новая реальность» состоится 30 августа 2022 года

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры юридического рынка откроют деловой сезон в Москве в «Цифровом деловом пространстве» на масштабном форуме о новых вызовах и стратегиях.

Мероприятие станет профессиональной площадкой для развития диалога и деловых связей между представителями юридических фирм, юридических департаментов корпораций, СМИ, рейтингов, операторов рынка, IT-компаний. Программа будет полезна представителям юридического консалтинга: партнёрам, адвокатам, юристам, менеджерам и директорам по Маркетингу, PR, BD, HR, а также частнопрактикующим юристам, главам юридических департаментов, представителям СМИ, представителям отраслевых рейтингов, LegalTech-компаний.

Форум затронет ключевые темы развития юридического консалтинга в эпоху турбулентности. На нём будут продемонстрированы результаты различных групп исследований, которые всесторонне представят состояние юридического рынка и, в частности, то, как сегодня бизнес выбирает консультанта, какие вызовы стоят перед внутрифирменными и внешними партнерствами, с какими препятствиями сталкивается менеджмент и персонал фирмы.

Работа Форума пройдет в рамках трёх тематических потоков и включает в себя 16 актуальных сессий.

В фокусе обсуждения:

  • Стратегия и тактика юридической фирмы в эпоху перемен;
  • Взаимоотношения с клиентами;
  • M&A юридических фирм, стратегические альянсы, партнерские переходы, ренейминг и ребрендинг;
  • Лидерство и личный бренд;
  • Участие в юридических рейтингах и рэнкингах;
  • Антикризисные коммуникации;
  • Legaltech и IT-решения для юридического бизнеса;
  • Legal PR, сопровождение крупных споров;
  • STP (Segmentation - Targeting - Positioning)-маркетинг;
  • Ключевые метрики успеха;
  • Knowledge management;
  • ESG для консультанта;
  • Legal Design.

Мероприятие проводится при интеллектуальной поддержке Комитета по коммуникациям юридического рынка Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Начиная с момента своего основания Комитет успешно развивает организационное и отраслевое видение участников юридического рынка, способствует их устойчивости в турбулентный период времени, организовывая круглые столы по самым актуальным проблемам отрасли юридического консалтинга. Члены Комитета являются ведущими спикерами большинства юридических форумов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Воронежа, Тюмени, Новосибирска, Южно-Сахалинска, а последние два года Комитет готовит сессии по стратегическому маркетинг-менеджменту и брендбилдингу юридических фирм для ведущих организаторов конференций.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022