Пожилая женщина пострадали при пожаре в пятиэтажке в Иркутске

В Иркутске в результате пожара в многоквартирном доме пострадала женщина 1937 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел утром 29 июля в пятиэтажке на улице Просвещения. Из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек, троих жильцов верхних этажей, в том числе мужчину с ограниченными физическими возможностями, спасли огнеборцы.

Во дворе также находилась и пострадавшая 85-летняя пенсионерка. Женщину госпитализировали с легким отравлением угарным газом. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное, пишет ИА IrkutskMedia.

Как выяснилось, пожар возник в однокомнатной квартире, ее хозяйка прибыла уже в ходе тушения огня. Площадь возгорания составила 15 кв. м, квартира закопчена по всей площади.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства устанавливаются.