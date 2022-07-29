Росгвардия задержала в ЛНР пособника ВСУ и нашла 100 кг взрывоопасных веществ

Спецназовцы Росгвардии задержали подозреваемого в содействии вооруженным силам Украины (ВСУ) и обнаружили схроны с боеприпасами в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в ведомстве сообщили 29 июля.

«Росгвардейцы обнаружили три схрона с боеприпасами, в которых находилось более 100 кг взрывоопасных веществ, шесть единиц ракетно-артиллерийского вооружения, два реактивных огнемета иностранного производства, более 40 реактивных снарядов и 95 выстрелов к гранатометам, свыше 9 тыс. боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Кроме того, саперы ликвидировали свыше 70 противотанковых и противопехотных мин.

Ранее, 27 июля, ведомство сообщило, что в Херсонской и Запорожской областях задержан 21 человек, они оказались причастны к деятельности Службы безопасности Украины, ВСУ, националистических организаций.

Днем ранее стало известно, что за месяц росгвардейцы с помощью беспилотников уничтожили более 400 членов украинских националистических формирований в Харьковской области. Также были ликвидированы около 50 единиц военной автомобильной техники, 10 единиц бронетехники, 10 артиллерийских орудий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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