Несколько жителей села Брилевка под Херсоном пострадали при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли минувшей ночью удар по селу Брилевка в Херсонской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщили 29 июля в департаменте здравоохранения региона.

«Сегодня во всех проукраинских СМИ размещается информация о том, что в селе Брилевка ВСУ попали в склад боеприпасов Российской Федерации. На самом же деле — под ударом оказался жилой дом, пострадали мирные жители», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В результате обстрела под завалами разрушенного дома в настоящее время остаются люди. Сейчас проходит процесс извлечения пострадавших, точное число потерпевших не указывается.

Ранее в пятницу украинские боевики нанесли серию ракетных ударов по Херсонской области в сторону района, где находится Каховская гидроэлектростанция. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

19 июля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что с начала спецоперации украинские боевики нанесли около 3,7 тыс. ударов по региону.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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