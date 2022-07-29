ПСБ предложил клиентам открыть металлический счет в мобильном банке

У клиентов ПСБ появилась возможность открывать металлические счета в мобильном приложении и интернет-банке.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, сервис позволяет пользователям совершать операции с драгоценными металлами с любого мобильного устройства.

Открыть можно счета в золоте, палладии, платине и серебре. Продажа и покупка драгметаллов доступна в любое время без ограничений. Тарифы при этом применяются гибкие. Серебро предлагается приобрести от 1 грамма, другие металлы — от 0,1 грамма. В связи с тем, что учет и хранение ведется в обезличенной форме, клиенты не несут дополнительных затрат, например, на транспортировку металлов.

Доход по металлическому счету, который можно открыть также в офисе банка, формируется за счет разницы между ценой продажи и покупки, отслеживание динамики стоимости металлов доступно в интернет-банке и мобильном приложении ПСБ.

Директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса банка Марат Муллагалиев рассказал, что в ПСБ видят устойчивый рост спроса розничных клиентов на инструменты в драгметаллах. «С начала года объем привлечений на металлические счета увеличился в 10 раз», — уточнил он. «При инвестициях в металлические счета клиенты рассчитывают в перспективе получить высокую доходность за счет роста стоимости металла, а также рассматривают драгоценные металлы как хорошую альтернативу покупке валюты», — добавил Муллагалиев.