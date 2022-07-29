Белый дом разрешил достроить участок стены на границе с Мексикой

Белый дом решил одобрить возобновление строительства стены на участке в штате Аризона на границе с Мексикой. Об этом в четверг, 28 июля, рассказали в американском министерстве внутренней безопасности (МВБ).

«Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас уполномочил Службу таможенного и пограничного контроля реализовать проект строительства в районе плотины Морелос в [округе] Юма, чтобы закрыть четыре незавершенных участка проекта пограничного барьера», — отмечается в заявлении ведомства.

Как сообщило министерство, стену надо достроить для обеспечения безопасности мигрантов. Отмечается, что неподалеку от данного участка находится быстрая река Колорадо, а перебирающиеся в США нелегальные мигранты могут «утонуть или получить травмы в результате падения».

Объект начали строить при администрации экс-президента США Дональда Трампа. Тогда он ужесточил иммиграционную политику и усилил пограничный контроль, занявшись строительство стены на границе с мексиканской территорией. Политик обращал внимание на то, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

В августе прошлого года из-за интенсивных ливней кладку стены начало размывать.

Действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в январе 2021 года после инаугурации было подписано несколько указов, в том числе о смягчении миграционного законодательства. Он сразу же отменил действующее с 2019 года чрезвычайное положение на фоне ситуации на американо-мексиканской границе. Благодаря этому режиму финансировалось строительство стены в обход конгресса Штатов. Строительство было прекращено.

Американо-мексиканская стена представляет собой совокупность заграждений вдоль сухопутной госграницы между Соединенными Штатами Америки и Мексикой. Длина заграждения составляет 1078 километров, в то время как вся граница с Мексикой — 3145 км.