Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 8 июля
Наука
Борисов объявил о начале процесса выхода РФ из МКС после 2024 года
Мир
Госдолг Германии превысил €2,3 трлн
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
Белоруссия отзывает своего посла в Британии
Мир
Песков указал на неготовность Запада к уступкам по украинскому кризису
Мир
ВСУ обесточили шахту имени Засядько в Киевском районе Донецка
Мир
Норвегия передала Украине бронеавтомобили IVECO LAV III
Мир
Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по колонии в Еленовке
Общество
Причиной пожара в хостеле на юге Москвы стало короткое замыкание
Мир
В ДНР погибло 269 граждан с начала эскалации агрессии со стороны ВСУ

Белый дом разрешил достроить участок стены на границе с Мексикой

0
Фото: TASS/EPA/ETIENNE LAURENT
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом решил одобрить возобновление строительства стены на участке в штате Аризона на границе с Мексикой. Об этом в четверг, 28 июля, рассказали в американском министерстве внутренней безопасности (МВБ).

Джо свидания: администрация Байдена просит мигрантов не бежать в США
Почему новому президенту не удается справиться с кризисом на границе с Мексикой лучше, чем Дональду Трампу

«Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас уполномочил Службу таможенного и пограничного контроля реализовать проект строительства в районе плотины Морелос в [округе] Юма, чтобы закрыть четыре незавершенных участка проекта пограничного барьера», — отмечается в заявлении ведомства.

Как сообщило министерство, стену надо достроить для обеспечения безопасности мигрантов. Отмечается, что неподалеку от данного участка находится быстрая река Колорадо, а перебирающиеся в США нелегальные мигранты могут «утонуть или получить травмы в результате падения».

Объект начали строить при администрации экс-президента США Дональда Трампа. Тогда он ужесточил иммиграционную политику и усилил пограничный контроль, занявшись строительство стены на границе с мексиканской территорией. Политик обращал внимание на то, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

В августе прошлого года из-за интенсивных ливней кладку стены начало размывать.

Действующим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в январе 2021 года после инаугурации было подписано несколько указов, в том числе о смягчении миграционного законодательства. Он сразу же отменил действующее с 2019 года чрезвычайное положение на фоне ситуации на американо-мексиканской границе. Благодаря этому режиму финансировалось строительство стены в обход конгресса Штатов. Строительство было прекращено.

Американо-мексиканская стена представляет собой совокупность заграждений вдоль сухопутной госграницы между Соединенными Штатами Америки и Мексикой. Длина заграждения составляет 1078 километров, в то время как вся граница с Мексикой — 3145 км.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022