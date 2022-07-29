Три долгостроя планируют сдать в Тюмени до конца 2022 года
В Тюмени до конца 2022 года планируется завершить строительство трех проблемных домов. Об этом региональный прокурор Владислав Московских рассказал в ходе пресс-конференции 29 июля.
Речь идет о трех корпусах в ЖК «Москва» на Московском тракте, где застройщиком выступает ООО «СибСтройСервис». Сдать объекты должны до I квартала 2023 года, однако закончить строительство планируется до конца 2022-го, пишет портал «Наш город».
Изначально сдать дома должны были в 2020 году. Свои квартиры ждут 500 человек.
«Еще один дом на улице 50 лет Октября достроят в следующем году», — рассказал Владислав Московских. Там нарушены права 100 дольщиков.
Строительство проблемных объектов находится на контроле прокуратуры. О ходе работ также извещают участников долевого строительства.