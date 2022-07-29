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В Госдуме назвали причину созыва заседания Совбеза ООН по Украине

Депутат Белик объяснил, зачем западные страны инициировали заседание Совбеза ООН по Украине
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Фото: Global Look Press/UN Photo/Evan Schneider
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Созывом заседания Совета Безопасности ООН коллективный Запад пытается продемонстрировать, что урегулирование ситуации на Украине для них в приоритете, вынося за скобки тот факт, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Западные страны, инициировавшие проведение заседания Совбез ООН по Украине, пытаются показать, что урегулирование ситуации на Украине стоит для них в числе первоочередных задач. За скобки лишь выносится то, что поставки западного вооружения в эту страну продолжаются, что отнюдь не способствует скорому завершению конфликта. Собственно, в этом и состоит лицемерие коллективного Запада: публично говорить одно, а делать совсем другое», — подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Белика, России есть с чем выступить и что заявить, чтобы отрезвить опьяненных антироссийским курсом западных «коллег», а также очередной раз воззвать их к здравой оценке происходящего на Украине.

Ранее в этот день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине 29 июля, подчеркнув, что России есть что сказать.

27 июля он отметил, что Россия не видит необходимости в посредничестве ООН для возобновления политического диалога с Украиной. По его словам, для возобновления переговоров украинское руководство должно занять реалистичную позицию и руководствоваться интересами своего народа, а не США и других западных стран, воюющих в этой стране с РФ опосредованно до последнего украинца.

Полянский уточнил, что у России в ООН «диалога с Украиной нет и не было еще до начала спецоперации по причине неадекватности нынешнего украинского постпреда». Кроме того, по его мнению, со стороны ООН нужно ввести оружейное эмбарго в отношении Украины.

7 июля президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине.

Страны Запада продолжают накачивать Киев оружием, несмотря на то, что МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать это делать. Так, Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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