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Эксперт оценил вероятность перехода Венгрии к военной экономике

Эксперт Демидов: велика вероятность рецессии, если Венгрия решит перейти на принципы военной экономики
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Attila Volgyi
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Если Венгрия решит перейти на принципы военной экономики, велика вероятность рецессии, при худшем развитии событий может дойти и до снижения ВВП. Однако такой сценарий является достаточно маловероятным. Об этом международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил в пятницу, 29 июля.

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По его словам, военная экономика будет подразумевать экономию потребления энергоресурсов, основанную на строгом нормировании потребления газа домохозяйствами и промышленностью.

«В первую очередь под урезание потребления попадут именно физические лица, на которых приходится порядка 40% потребления от всего энергобаланса», — сказал Демидов в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что страну может ждать снижение температуры горячей воды и введение норм потребления электричества для регионов, где доминирует газовая электрогенерация.

Затем будет урезаться потребление промышленности — на нее приходится около 50% от общих поставок. В частности, могут быть затронуты производства, не являющиеся первостепенными, отметил аналитик.

«В первую очередь может пострадать фармакологическая индустрия, так как возможен завоз препаратов из других стран Евросоюза. Дальше — нефтегазохимия и текстильная промышленность. Последними будут урезать металлургов. Результатом этого будет в лучшем случае рецессия, а в худшем — снижение ВВП», — заключил Демидов.

Вместе с тем, подобный драматичный исход Демидов считает крайне маловероятным: скорее всего, Венгрии, как и другим странам ЕС, удастся пройти зимний период, не прибегая к крайним мерам.

По его словам, единственным сценарием, при котором в ЕС может случиться форс-мажор, является полная остановка газопровода «Северный поток» и сохранение неполадок на американском терминале СПГ Freeport.

«В этой ситуации ЕС не успеет закачать ПХГ на 80% к 1 ноября, а это является планом-минимум. Все, что ниже этого показателя, приведет к нормированию потребления. В целом, такая ситуация маловероятна как для ЕС, так и для Венгрии, потому что заполнить осталось всего 13%», — считает аналитик.

Аналитик также напомнил, что Венгрия продала 500 млн куб. м газа Сербии из своих запасов, а также неделю назад договорилась об увеличении поставок с Россией.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу отказаться от мысли о введении эмбарго на российский газ.

26 июля было объявлено, что главы энергетических ведомств стран Евросоюза пришли к договоренности и согласовали «существенно облегченный» план сокращения потребления газа.

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