ВСУ нанесли серию ракетных ударов по Херсону в районе Каховской ГЭС

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли серию ракетных ударов в сторону района, где находится Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) в Херсонской области. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщили 29 июля власти региона.

Как передает «РИА Новости», ГЭС не пострадала и продолжает работать штатно.

Накануне система ПВО перехватила над над селами Херсонской области и самого города Херсона 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» и HIMARS.

27 июля Антоновский мост через Днепр в Херсонской области подвергся атаке из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате переправа получила повреждения.

До этого, 21 июля, появилась информация о том, что ВСУ готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Как считают эксперты, поставки на территорию Украины западного вооружения мало могут повлиять на ход ситуации на поле боя, а раннее контрнаступление Киева может лишь усугубить ситуацию.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил в свою очередь, что в случае попытки провести контрнаступление на Херсон и область Украину ждут невосполнимые потери и сокрушительный отпор.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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