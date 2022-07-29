Минобороны России сообщило об ударе ВСУ из HIMARS по СИЗО с пленными в Еленовке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по колонии, в которой содержались украинские военнопленные. Об этом 29 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — заявил Конашенков.

В Минобороны подчеркнули, что произошедшее является провокацией со стороны ВСУ с целью предотвратить сдачу своих военнослужащих в плен.

«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — заключил Конашенков.

По информации штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате атаки погибли 53 человека.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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