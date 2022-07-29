Путин поддержал идею выдачи сертификатов на жилье жителям Донбасса

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Марата Хуснуллина выдавать жилищные сертификаты людям, которые проживали в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и чьи дома были разрушены.

На встрече с главой государства Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению жилья в республиках Донбасса. По его словам, то, что не получится восстановить, будет строиться заново.

«Тем людям, которые не захотят сегодня ждать, мы предлагаем и просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить им жилье на территории Донецкой [Народной] Республики в любом населенном пункте. Это тоже, я думаю, будет востребовано», — предложил вице-премьер, также озвучив возможные механизмы единовременных выплат и компенсаций на ремонт.

При этом Путин предложил расширить действие сертификаты еще и на жителей ЛНР.

На той же встрече Хуснуллин заявил о возможности полностью восстановить Мариуполь за три года. Кроме того, по его словам, в мастер-план восстановления города включен аэропорт.

Ранее, 27 июля, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил «Известиям», что для строительной отрасли получение дополнительных объемов работы в рамках восстановления ДНР и ЛНР — это возможность задействовать имеющийся у них ресурс, отработать стратегии географического расширения бизнеса, обеспечить загруженность существующих мощностей и избежать сокращений.

За день до этого Хуснуллин сообщил, что на территории республик Донбасса работают более 10 тыс. строителей и около 1,6 тыс. единиц техники.

Жилые дома в ряде населенных пунктов республик Донбасса были разрушены в ходе боевых действий.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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