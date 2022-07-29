Посол заявил об отсутствии ущерба для РФ после решения Эстонии ограничить выдачу виз

Решение Эстонии об ограничении выдачи учебных виз гражданам РФ «не нанесет особого ущерба» России. Об этом заявил 29 июля посол РФ в Таллине Владимир Липаев.

«Я не вижу здесь какого-то особого ущерба для Российской Федерации от этого решения», — сообщил дипломат телеканалу «Россия 24».

Накануне стало известно, что Эстония прекращает выдачу россиянам виз для обучения и временного вида на жительство. Как заявил МИД страны, такое решение было принято на заседании правительства.

Тогда же Еврокомиссия (ЕК) заявила о том, что всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. В ЕК отметили, что отказать в получении «шенгена», к примеру, не могут в гуманитарных случаях, а также членам семей, журналистам и диссидентам.

25 июля глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу сообщил о подготовке Таллином предложения прекратить выдавать россиянам шенгенские визы на уровне всего ЕС.

На сегодняшний день выдавать визы россиянам продолжают Австрия, Венгрия, Греция, Германия, Испания, Италия, Норвегия, Словения, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария. Однако из-за нехватки консульских сотрудников в визовых центрах получить документы становится всё сложнее.