Бывшая помощница Джонсона сравнила свою работу с работой няни

Бывший заместитель главы аппарата премьер-министра Великобритании Клео Уотсон поделилась опытом работы с премьером Борисом Джонсоном. Об этом она рассказала 29 июля журналу Tatler.

Девушка призналась, что чувствовала себя няней, когда работала помощницей политика в начале пандемии коронавируса. Ей приходилось регулярно мерять Джонсону температуру, напоминать ему о мытье рук и предостерегать от озвучивания неуместных шуток.

«Пока он выздоравливал, быть няней было особенно актуально. Я настаивала, чтобы он пил насыщенные витаминами соки вместо обычной диетической колы, чтобы находил время для короткого сна или простых упражнений. Даже заставляла его присесть, чтобы он отдышался после подъема по лестнице перед встречей», — рассказала Уотсон.

Она покинула свою должность в 2020 году после того, как с поста главного советника ушел Доминик Каммингс, с которым в начале пандемии произошел скандал из-за нарушения им и его семьей карантина.

27 июля стало известно, что Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО после того, как в сентябре 2023 года должность оставит Йенс Столтенберг. Его кандидатуру поддержали высокопоставленные члены Консервативной партии Великобритании.

24 июля газета The Times сообщила, что подавший в отставку премьер-министр Великобритании собирается вернуться на пост главы правительства в будущем. Издание подчеркивает, что избиратели принялись за критику ряда консерваторов, которые помогли сместить Джонсона с поста.

В Великобритании будет избран новый глава правительства, после того как Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.