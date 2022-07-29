Валентина Антропова назначена заместителем главы МЧС России

Президент России Владимир Путин назначил Валентину Антропову на должность замглавы МЧС РФ. Указ опубликован на сайте правовой информации 29 июля.

«Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава государства 25 мая освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС России. Позже, 13 июля, правоохранители задержали Гуровича в Москве по подозрению в должностных преступлениях. В тот же день суд его арестовал.

Кроме того, 25 мая Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова на пост главы МЧС РФ. До этого временно исполнял обязанности министра с 10 сентября 2021 года Александр Чуприян.