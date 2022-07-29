Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 8 июля
Наука
Борисов объявил о начале процесса выхода РФ из МКС после 2024 года
Мир
Госдолг Германии превысил €2,3 трлн
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
Белоруссия отзывает своего посла в Британии
Мир
Песков указал на неготовность Запада к уступкам по украинскому кризису
Мир
ВСУ обесточили шахту имени Засядько в Киевском районе Донецка
Мир
Норвегия передала Украине бронеавтомобили IVECO LAV III
Мир
Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по колонии в Еленовке
Общество
Причиной пожара в хостеле на юге Москвы стало короткое замыкание
Мир
В ДНР погибло 269 граждан с начала эскалации агрессии со стороны ВСУ

Валентина Антропова назначена заместителем главы МЧС России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назначил Валентину Антропову на должность замглавы МЧС РФ. Указ опубликован на сайте правовой информации 29 июля.

Прикрылся короной: в чем подозревают бывшего замминистра МЧС
Следствие оценивает ущерб от деятельности Андрея Гуровича в период пандемии в 323 млн рублей

«Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава государства 25 мая освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС России. Позже, 13 июля, правоохранители задержали Гуровича в Москве по подозрению в должностных преступлениях. В тот же день суд его арестовал.

Кроме того, 25 мая Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова на пост главы МЧС РФ. До этого временно исполнял обязанности министра с 10 сентября 2021 года Александр Чуприян.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022