Проверку по факту смертельного наезда поезда на мужчину начали в Приморье

В Приморском крае организовали проверку по факту гибели молодого мужчины в результате наезда поезда. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Трагедия произошла в ночь на 29 июля на 9226-м км перегона Кипарисово – Раздольное Дальневосточной железной дороги. Локомотивная бригада применила экстренное торможение и подала звуковые сигналы, однако наезда избежать не удалось.

Пешеход скончался на месте от полученных травм. Им оказался житель Приморья 1998 года рождения, пишет ИА PrimaMedia.

Организована доследственная проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшие смерть человека». По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

28 июля сообщалось, что на перегоне Чайка — Вторая Речка две девочки попали под электропоезд пригородного сообщения. Одна из них погибла на месте, вторую госпитализировали с травмами средней степени тяжести.