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Диетолог рассказала о смертельной опасности употребления мускатного ореха

Диетолог Соломатина предупредила о смертельной опасности употребления мускатного ореха в качестве специи
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Фото: ТАСС/KAppleyard
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Чрезмерное употребление в пищу мускатного ореха в качестве специи смертельно опасно для человеческого организма. Об этом заявила NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

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Она пояснила, что мускатных орех нужно использовать только в небольших количествах, буквально на «кончике ножа», чтобы придать блюду изысканный и пикантный вкус. В противном случае, по словам врача, можно столкнуться с нарушениями нервной системы, вплоть до галлюцинаций и летальных исходов.

«Мускатный орех может быть чрезвычайно ядовитым, вызывать помутнение рассудка, вплоть до летального исхода, смотря сколько съесть. Даже при небольшой передозировке возникает головокружение, спутанность сознания, падает концентрация внимания. Это, можно сказать, наркотическая, отравляющая специя», — предостерегла Соломатина 27 июля.

15 июля врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Надежда Пахомовская рассказала, что можно предпринять при отравлении. По ее словам, необходимо в срочном порядке промыть желудок, принять сорбенты, а для профилактики обезвоживания использовать растворы для пероральной регидратации. При этом, если боль в животе или слабость нарастают, появились светобоязнь, головные боли, лихорадка, сыпь на теле либо кровь в кале, нужно обратиться к врачу.

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