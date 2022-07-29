Бывшая помощница Джонсона сравнила свою работу с обязанностями няни

Бывшая заместитель главы аппарата премьер-министра Великобритании Клео Уотсон рассказала, что ее работа с Борисом Джонсоном больше напоминала работу его личной няни.

«Моя роль на Даунинг-стрит звучит круто, но много времени я была ближе к роли няни для Бориса», — приводит 29 июля издание Tatler ее слова.

Как рассказала Уотсон, ей регулярно приходилось напоминать премьер-министру о многих ежедневных вещах в период первых месяцев коронавирусной пандемии.

«В начале пандемии тестирование было ограничено, поэтому, как и всем остальным, премьер-министру регулярно измеряли температуру, чтобы проверить наличие симптомов. Как правило, это делала я, возвышаясь над ним (на каблуках или без — мне обычно казалось полезным физически устрашать в роли няни), одна рука на бедре, как чайник, а другая размахивала оральным цифровым термометром», — вспоминает собеседница издания.

Она также уточнила, что ей регулярно приходилось напоминать премьеру пить витамины, мыть руки, делать упражнения, а также воздерживаться от неуместных выражений.

Уотсон также отдельно отметила, что покинула Даунинг-стрит после ухода бывшего главного советника Джонсона Доминика Каммингса в 2020 году.

Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков.

В Великобритании идут теледебаты между двумя основными кандидатами на кресло премьер-министра — главой МИДа Лиз Трасс и бывшим главой минфина Риши Сунаком. Их первые совместные теледебаты прошли 25 июля.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.