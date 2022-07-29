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Минобрнауки подтвердило засекречивание данных детей участников спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Личные данные детей участников спецоперации России по защите Донбасса не разглашаются в целях обеспечения их безопасности, рассказали в пятницу, 29 июля, «Известиям» в Министерстве образования и науки РФ.

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Как отметили в ведомстве, на предстоящий 2022 учебный год в России в рамках специальной квоты было выделено 43 583 места. При этом общий объем бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета в этом году составил 425 894 места, в 2021 году аналогичный показатель был меньше и составлял 422 429 мест. В то же время, количество выпускников 11 классов в этом году меньше — 649 тыс. человек, годом ранее выпустились 697 тыс. человек.

Таким образом, несмотря на введение специальной квоты возможности для абитуриентов поступить на бюджетное место не уменьшатся.

«В целях обеспечения безопасности детей из семей военнослужащих, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, информация о личных данных студентов, поступивших по спецквоте, не разглашается. Рекомендации о присвоении уникального номера этой категории студентов были направленными Министерством науки и высшего образования РФ перед стартом приемной кампании в вузы в мае этого года», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Днем ранее «Коммерсант» обратил внимание на сокрытие информации о личных данных указанных абитуриентов. Если иные абитуриенты распознаются по ФИО или СНИЛС, то детям военных присваивается «уникальный код».

30 мая президент России Владимир Путин подписал указ, в котором отмечается, что дети-сироты и несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ЛНР, ДНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

9 мая глава государства подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов. Согласно документу, правительство РФ должно обеспечить «установление образовательными организациями высшего образования для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов».

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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