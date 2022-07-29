«Известия» показали последствия удара по колонии в Еленовке

В распоряжении «Известий» 29 июля оказались кадры последствий удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где содержались, среди прочих, пленные боевики неонацистской группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и другие украинские военные.

Удар был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По последним данным, в результате атаки 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

В Минобороны РФ назвали обстрел целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, назвал ее целью уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении Мариуполя и сдаче в плен 2439 боевиков «Азова», укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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