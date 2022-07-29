Стоимость проезда на электричках с августа вырастет в Башкирии

В Башкирии с 1 августа подорожает стоимость проезда и провоза багажа на электричках. Об этом информирует республиканский государственный комитет по тарифам.

Цена проезда или провоза багажа за первые 10 км на обычной электричке составит 24 рубля, а на «Ласточке» — 32 рубля. После проезда 10 км каждый последующий км обойдется в 2,4 и 2,7 рубля соответственно. В случае оформления билетов через официальное приложение РЖД цена останется прежней.

Также изменятся цены на проезд и провоз багажа в зоне Дема – Шакша. За билет на обычную электричку придется заплатить 24 рубля, за «Ласточку» — 32 рубля. В случае, если пассажиры оплачивают проезд по карте, цена будет ниже — 22 и 30 рублей соответственно.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», в ведомстве повышение цен связали с изменением социально-экономического положения и тем фактом, что тарифы не индексировались с 2020 года.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года в Башкирии изменится схема работы общественного транспорта. Так, все перевозчики должны будут выводить на маршруты оговоренное количество машин, соблюдать расписание рейсов. За это они будут получать от государства определенные преференции. В частности, им возместят разницу в выручке, которую они планировали и получили.