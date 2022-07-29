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В Липецке арестовали диверсантов «Правого сектора» за подготовку теракта на автостанции

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Советский районный суд Липецка на два месяца арестовал участников украинской диверсионно-разведывательной группы за подготовку теракта. Об этом сообщили в пятницу, 29 июля, в пресс-службе управления судебного департамента Липецкой области.

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О том, что ФСБ РФ предотвратила в Липецке теракт, стало известно ранее в этот день. Диверсанты из Украины были задержаны в селе Горицы Добровского района. Среди них мужчина — 1988 года рождения, который ранее был неоднократно судим за педофилию, и две женщины 1986 и 1978 годов рождения.

На допросе задержанный признался в подготовке теракта на автовокзале. По его словам, он должен был совершить теракт по указанию руководства «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) при помощи самодельного взрывного устройства.

У них были обнаружены составные части самодельного взрывного устройства. Также была найдена их переписка с другими участникам группировки, которая изобличает их намерения.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ряду статей: «Участие в деятельности экстремистской организации», («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору».

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