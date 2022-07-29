В Киеве апелляционный суд заменил российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы, передает «РИА Новости», ссылаясь на медиапроект «Граты».

«Коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы», — сказано в заявлении.

23 мая Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению. Он обвиняется в нарушении законов и обычаев войны. Украинские следователи утверждают, что Шишимарин — якобы убил мирного гражданина Сумской области.

Как сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, РФ не имеет достаточного количества возможностей, чтобы защищать своего военного на Украине, но шаги будут предприниматься по запасным каналам.

Политолог Павел Данилин на сложившуюся ситуацию ответил так: в суде заблаговременно был определен виновный и уготована мера наказания для него. Эксперт сослался на 438-ю статью украинского Уголовного кодекса, под которую подпадает 90% силовиков радикальной нацгруппировки «Азов» за пытки военнопленных РФ, но ни один из них, подчеркнул Данилин, не был наказан.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой лидер РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основными задачами являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность Российской Федерации и россиян. Кроме того, Москва отметила, что не готовит планы по оккупации украинской территории, а удары ведутся исключительно по военным объектам.

Ситуация в ЛДНР обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Власти этой страны с 2014 года проводят спецоперацию в отношении граждан Донецкой и Луганской народных республик, отказавшихся признавать итоги госпереворота на Украине.

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