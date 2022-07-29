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Минобороны сообщило об ударе ВСУ из HIMARS по СИЗО с пленными

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли в ночь на 29 июля ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки. В нем находятся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела), сообщил 29 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора», — уточнил он.

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По его словам, провокация совершена, чтобы запугать военнослужащих ВСУ и предотвратить их сдачу в плен.

По информации штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате атаки погибли 53 человека.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это «умышленный обстрел и желание уничтожить» тех, кто начал давать показания.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» заявил, что ВСУ нанесли удары по колонии, потому что пленные свидетельствуют против своего руководства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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