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Единый стандарт питания в школьных столовых введут в Удмуртии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Для школ и детских садов Удмуртии введут единый стандарт питания. Сейчас над документом работает группа, в состав которой входят представители республиканского минсельхоза, минсоцполитики и вице-премьеры, курирующие эти отрасли.

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О проекте ИА «Сусанин» рассказала замглавы правительства Удмуртии Ольга Абрамова. По ее словам, одна из причин разработки документа — здоровье детей, которые большую часть дня проводят в детских садах и школах и едят то, что им подают. Также важна экономия средств. Необходимо проанализировать отходы, чтобы поправить что-то в меню и «не выбрасывать деньги в мусорку».

Документ будет включать в себя единое меню, учитывающее предпочтения детей. Благодаря этому родители и надзорные органы смогут контролировать, что должно быть у ребенка в тарелке именно сегодня. Кроме того, стандарт должен включать в себя единые технологические карты, стандарты контроля и оснащения детских учреждений.

В рамках проекта все школы подали данные о том, какие продукты они закупают. Теперь эту информацию проанализируют. Планируется запустить стандарт питания в будущем учебном году.

В начале июля Госдума одобрила законопроект, уточняющий требования по предоставлению бесплатного питания для детей с инвалидностью вне зависимости от того, учатся ли они в школе или находятся на домашнем обучении.

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