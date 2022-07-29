General Motors представил третье поколение пикапа Chevrolet Colorado

Американский автоконцерн показал новую генерацию рамного среднеразмерного пикапа Chevrolet Colorado. Об этом 29 июля сообщил портал Drom.ru. Машина построена на рамном шасси с увеличенной на 79 мм колесной базой, которая теперь составляет 3338 мм.

Пикап будет доступен только с двухрядной четырехдверной пятиместной кабиной и одним вариантом длины грузовой платформы.

Ресурс отметил, что в Америке новый Colorado будет предлагаться в пяти фиксированных конфигурациях: Work Truck (WT), LT, Z71, ZR2 и Trail Boss.

Даже самая начальная версия машины не является простым утилитарным грузовиком с некрашеными бамперами. Хотя колеса R17 со стальными штампованными дисками и салон тканевый, но в грузовике присутствует цифровой щиток приборов диагональю 8 дюймов и большая мультимедийная консоль с диагональю 11,3 дюйма.

У пикапа в базе есть система автоматического экстренного торможения, контроль за движением по полосе и автоматическое управление дальним светом фар. Привод по выбору покупателя: задний или полный типа part-time.

Базовая конфигурация предполагает 2,7-литровый бензиновый турбомотор мощностью 237 л.с. он работает с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом.

Новый Colorado в стандартной версии способен буксировать прицеп массой до 1588 кг.

25 июля стало известно, что модель УАЗ «Пикап» по итогам шести месяцев 2022 года стала самой популярной в России. Второе место занял легкий грузовик Toyota Hilux. Замкнул тройку лидеров пикап Mitsubishi L200.