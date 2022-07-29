Из обесточенной шахты в Донецке эвакуированы все горняки

Горняков с обесточенной из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) шахты им. А.Ф. Засядько в Донецке вывели на поверхность. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Горняки выехали на поверхность, пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале министерства.

О том, что украинские войска обесточили шахту сообщили в минугля ДНР ранее в этот день. Обстрел произошел в 07:30 шестью снарядами калибром 152 мм, в то время под землей находилось 33 горняка.

Шахта имени Засядько введена в эксплуатацию в 1958 году. Это одно из крупнейших предприятий угольной отрасли в регионе. Она находится в прифронтовом Киевском районе Донецка. Неоднократно подвергалась обстрелам.

В целом на территории ДНР по данным на утро 29 июля были обесточены 228 трансформаторных подстанций, без электричества остались 28,6 тыс. жителей Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка, Ясиноватского района и самой Ясиноватой, а также Горловки и Макеевки.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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