Жители Липецка предложили провести карнавал на следующий День города

В Липецке подвели итоги опроса о том, каким жители города хотели бы видеть его 320-летие. В исследовании приняли участие 530 человек. Горожане отвечали на вопросы: какие мероприятия они посетили в этом году, где им понравилось больше всего и что бы они предложили организовать к празднику 2023 года.

Если оценивать праздничные события этого года, то больше всего горожанам понравился концерт на площади Петра Великого и активности в городских парках. Также в тройке лучших — Open Air на Зеленом острове, рассказали Lipetskmedia в городской администрации.

Что касается юбилейного Дня города в 2023 году, то участники опроса считают нужным организовать еще больше интерактивных площадок в общественных пространствах, увеличить количество фейерверков и провести акцию «Праздник с доставкой на дом». Среди респондентов нашлись и те, кто предлагает возродить карнавальное шествие и авиашоу, уточняет GOROD48.

Ранее сообщалось, что 29 и 30 июля в городе Чаплыгине Липецкой области пройдет гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье». Организаторы пообещали, что мастера вновь испекут фирменный пирог. Его готовят каждый год, увеличивая на 1 м. В этом году он будет девятиметровым.